Orange und Nelken

Hallo Kinder! Jetzt in der Adventszeit liegen wirklich unwiderstehliche Düfte in der Luft: Da riecht es nach frisch gebackenen Plätzchen, nach Mandarinen, nach den grünen Nadeln von Tannen, nach heißem Tee und Zimt. Bestimmt fallen euch noch viel mehr Gerüche ein, die euch an Weihnachten denken lassen. Geht doch mal auf eine Duft-Safari! Was ich mir gerne mache in der Adventszeit ist eine ganz besondere „Duftbombe“. Dafür nehme ich mir einfach eine Orange und Gewürznelken. Die stecke ich dann vorsichtig in die Orangenschale. Schön sieht es aus, wenn man Muster steckt, es geht aber auch einfach wild durcheinander. Manchmal hänge ich die Orange dann an einem Faden auf oder ich lege sie auf die Heizung. Durch die Wärme verteilt sich der Duft noch besser in meinem Fuchsbau. Einfach himmlisch. So träume ich schon mal vom Weihnachtsfest!

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.12.2019