Ressourcen schützen

© Koch-Mattern

Hallo Kinder, wenn ich so durch den Wald spaziere, erfreue ich mich immer wieder daran, die Natur und all das Wunderbare erleben zu dürfen. Aber wir müssen die Erde auch schützen. Deswegen wurde der Tag der Erde am 22. April ins Leben gerufen – wir feiern dieses Ereignis bereits zum 50. Mal. Dieser Tag soll dazu dienen, die Wertschätzung für die natürliche Umwelt zu stärken, aber auch dazu anregen, die Art des Konsumverhaltens zu überdenken – denn wir haben lediglich diese eine Erde. Viele Ressourcen auf der Erde stehen nur begrenzt zur Verfügung – sie brauchen sich auf. Deswegen müssen wir nachhaltig denken und auf die Ressourcen, die wir haben, aufpassen – sie schützen. Normalerweise gibt es viele Veranstaltungen an diesem Tag, die daran erinnern, dass wir die Erde und das Ökosystem zum Leben brauchen. Wegen der Corona-Krise muss auf viele Veranstaltungen, anlässlich des Tages der Erde, verzichtet werden. Das ist total schade – in dieser Situation aber verständlich. Ihr könnt trotzdem etwas für die Umwelt tun. Nehmt doch einfach mal das Fahrrad und entdeckt die Welt auf zwei Rädern und nicht im Auto – auch zu Fuß gehen ist eine Alternative. Außerdem muss auch nicht immer alles gleich weggeworfen werden, seien es Textilien, Handys, Möbel oder Geräte. Vielleicht freut sich eine Institution bei euch in der Nähe über diese Gegenstände. Probiert es aus. Ganz viel Spannendes könnt ihr auch im Internet nachlesen unter www.earthday.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.04.2020