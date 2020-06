Schillerndes Fabelwesen

Hallo Kinder! Wir alle kennen es – das weiße Pferd mit magischen Kräften und einem gewundenen Horn auf der Stirn. Heute ist es längst über die Reihen der Fantasy-Liebhaber hinaus bekannt, es gibt unzählige Fan-Artikel von der einfachen Teetasse bis hin zum aufblasbaren Schwimm-Gefährten. Aber habt ihr gewusst, dass es dank eines 2000 Jahre alten Übersetzungsfehlers so berühmt wurde? In Europa kennt man das Fabelwesen – wer hätte es gedacht – aus der Bibel. Bei der Übersetzung des Alten Testaments kam es zum folgenreichen Fehler. Gleich an mehreren Stellen wurde von einem Tier, dem „Re’em“, berichtet, das keiner der Übersetzer kannte. Sie tauften es auf den Namen „Monokeros“, was auf Deutsch „Einhorn“ bedeutet. Heute wissen wir, dass das Bibel-Einhorn nichts anderes als ein Auerochse war. Und die haben zwei Hörner. Es wird vermutet, dass es durch eine Wandbemalung zur Verwechslung kam, denn damals wurde hauptsächlich die Seitenansicht, also das Profil, gezeichnet. Und so konnte natürlich auch nur eines der beiden Hörner des Auerochsen zu sehen sein. Über die Jahrhunderte hinweg verfestigte sich der Glaube an das Fabelwesen, hinzu kamen Augenzeugen, die behaupteten ein Einhorn gesehen zu haben. Im Laufe des Mittelalters änderte sich die Betrachtungsweise und durch Geschichten und Erzählungen wurde das Einhorn letztlich zu dem zauberhaften und fabelhaften Tier, das wir heute kennen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020