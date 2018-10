Schmerz verfliegt schnell

Tut es eigentlich weh, wenn man wächst? Diese Frage hat mir der sechsjährige Janosch gestellt. Und da habe ich mich direkt einmal auf die Suche nach einer Antwort gemacht. Begegnet sind mir dabei die Wachstumsschmerzen. Das sind Schmerzen, die häufig in den Beinen spürbar sind – meistens, bevor es abends ins Bett geht. In der Regel trifft es Kinder im Alter zwischen vier und sechs sowie zwischen 10 und 16 Jahren. Warum es wehtut – das weiß man nicht genau. Vermutlich, weil Bänder und Sehnen nicht so schnell wachsen wie die Knochen und sich deshalb dehnen müssen. Oder vielleicht weil die Oberfläche der Knochen unter Spannung gerät, was schmerzhaft sein kann. Gut ist, dass die Schmerzen meist nicht lange anhalten und verschwunden sind, wenn ihr am nächsten Morgen aufwacht. Habt ihr auch eine Frage an mich? Dann schreibt mir eine E-Mail an sz-redaktion@ schwetzinger-zeitung.de – ich freue mich auf eure Post!

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018