Schön die Hüften kreisen

Hallo liebe Kinder! Habt ihr euch heute schon richtig schön durchgeschüttelt? Also, ich meine natürlich so richtigen Sport. Der ist nämlich nicht nur für Füchse wichtig, sondern auch für euch! Die Weltgesundheitsorganisation für Kinder und Jugendliche empfiehlt mindestens 45 Minuten Bewegung am Tag. Das ist ganz schön viel, oder? 80 Prozent der Heranwachsenden erfüllen das nicht, das steht zumindest im Kinder- und Jugendsportbericht von Ende Oktober. Und jetzt fällt wegen des Coronavirus auch noch euer Vereinssport aus. Das gibt’s doch gar nicht! Aber es ist wichtig. Denn beim Sport (besonders mit Körperkontakt) kann man sich einfach leichter anstecken. Wir blasen aber kein Trübsal. Ich wär ja nicht euer Fred Fuchs, wenn ich nicht ein paar Tipps auf Lager hätte. Als Fuchs renne ich sehr gerne und auch für euch ist das Toben im Freien erlaubt. Und wenn man dann aus der Puste ist und den Atem vorm Gesicht sieht – das finde ich immer klasse. Ellie Ente sportelt gerne Zuhause. Sie hat Hula-Hoop für sich entdeckt. Dabei lässt sie einen Reifen mit ihrer Hüfte kreisen. Ich bin mir sicher, ihr wisst genau, wovon ich rede. Sie will mich überreden, das auch mal auszuprobieren. Das wäre gut für meine Koordination – und einen lässigen Hüftschwung soll ich dadurch auch bekommen. Na, das probiere ich doch gleich mal aus.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020