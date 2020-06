Schuld ist der Sauerstoff

Hallo Kinder! Neulich habe ich mir einen Apfel aufgeschnitten, schließlich sind die gesund. Nach einer Weile haben sich die Schnittstellen allerdings braun verfärbt. Schlimm ist das nicht, habe ich herausgefunden. Denn Schuld daran sind sogenannte Polyphenole. Ein kompliziertes Wort für einen gesunden Stoff im Saft des Apfels. Der Saft tritt aus den Zellen des Apfels aus, wenn man sie aufschneidet und reagiert dann mit dem Sauerstoff, der überall in der Luft ist. Dadurch verändern sich die Polyphenole und werden braun. Wie gesagt: Der Apfel wird dadurch nicht ungesund, man kann ihn problemlos immer noch essen. Wer keine braunen Stellen haben möchte, kann aber einen Trick anwenden: Frischhaltefolie über der angeschnittenen Stelle sorgt beispielsweise dafür, dass kein Sauerstoff dorthin kommt – so verändern sich die Polyphenole nicht. Den gleichen Effekt hat Zitronensaft. Das enthaltene Vitamin C hält die Polyphenole ebenfalls in ihrem eigentlichen Zustand. Probiert es doch beim nächsten Mal einfach aus – so schmeckt der Apfel auch echt frisch!

Montag, 15.06.2020