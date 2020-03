Sitz, Platz und Aus!

Hallo Kinder! Ellie Ente und ich haben uns vorhin über Haustiere unterhalten. Wir finden Hundewelpen entzückend! Habt ihr auch schon mit euren Eltern über Haustiere gesprochen? Oder habt ihr sogar ein eigenes Haustier? Sitz, Platz, Aus – es gibt einige Grundkommandos, die ein Welpe schon am Anfang lernen sollte. Sie sind wichtig dafür, dass euer Hund später gut auf euch hört. Natürlich gibt es noch viele andere Regeln, die ein Welpe lernen sollte, um das Zusammenleben einfacher zu machen. Das kann sein, dass er nicht ins Bett darf oder das ordentliche Laufen an der Leine. Als Welpe ist der Hund meist sehr gehorsam und lernt schnell. Regelmäßiges Üben hilft also. Wichtig ist auch, dass ihr konsequent seid. Führt der Welpe die Kommandos richtig aus, belohnt ihn mit Leckerli oder mit Zuwendung, wie Streicheln. Den Umgang mit anderen Hunden und Menschen lernt ein Hund ebenfalls am besten im Welpenalter. Ideal ist ein regelmäßiges Treffen mit anderen Hunden, sei es in der Welpenschule oder im Park. Wusstet ihr, dass sich Hunde maximal fünf bis zehn Minuten richtig konzentrieren können? Dass die Konzentration nachlässt, merkst du an Zeichen wie Gähnen oder an unruhigem Umherblicken.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.03.2020