So bleibt der Tee warm

Hallo Kinder! So langsam wird es doch ungemütlich kühl draußen. Wie gut, wenn man dann eine Thermoskanne dabei hat, denn damit kann man für mehrere Stunden heißen Tee trinken. Aber wie funktioniert das eigentlich? Normalerweise gibt der Tee in einer normalen Tasse seine Wärme – die nichts anderes ist als eine Form von Energie – an die kältere Umgebung ab. Der Tee erhitzt die Luft in der Umgebung und verliert dadurch selbst an Wärme. Der Energiefluss ist dabei immer von warm zu kalt. Eine Thermoskanne besteht nun aus zwei Flaschen – eine kleinere ist in eine größere gesteckt. Zwischendrin wurde alle Luft rausgelassen, dort herrscht ein sogenanntes Vakuum. So kann die Wärme nicht mehr nach draußen abgegeben werden. Und noch etwas hält den Tee vom Abkühlen ab. Denn die Flasche innendrin spiegelt und wirft die Wärmestrahlung daher wieder zurück. Natürlich kann das einen Wärmeverlust nicht ganz verhindern, aber mehrere Stunden bleibt der Tee in einer Thermoskanne schon warm. Und Eistee bleibt übrigens dort schön kühl im Sommer. Praktisch, oder?

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.11.2020