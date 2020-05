So helfen wir dem Körper

Hallo Kinder! Meine Mutter hat mir früher immer wieder gesagt, ich solle viele Vitamine essen. Dazu hat sie mir meist ein wenig Obst gereicht. Und soll ich euch etwas verraten? Sie hat Recht gehabt! Vitamine werden vom Körper benötigt, um gesund zu bleiben. Es sind Stoffe, die er nicht selbst bilden kann. Deshalb müssen wir sie zu uns nehmen – am besten in Form von Obst und Gemüse, denn die enthalten viele Vitamine. Diese haben übrigens unterschiedliche Funktionen. Vitamin A beispielsweise ist wichtig für die Augen, die Haut und die Schleimhäute. Wir brauchen es, damit die Zellen wachsen können. Butter und Käse enthalten beispielsweise viel Vitamin A. Aber auch mit Obst oder Gemüse wie Spinat, Tomaten, Brokkoli oder Aprikosen lässt sich der tägliche Bedarf gut decken. Ein bekanntes Vitamin ist Vitamin C. Unser Körper braucht es für viele Vorgänge und vor allem für das Immunsystem. Seefahrer hatten früher das Problem, nicht genügend Vitamin C zu haben, da sie keine frische Nahrung zu sich nehmen konnten. Sie hatten dann zum Beispiel Blutungen auf der Haut und Schleimhaut, Wunden verheilten schlecht, und auch in Muskeln sowie inneren Organen traten Blutungen auf. Ihr könnt beispielsweise Kartoffeln essen, um auf der sicheren Seite zu sein. Die Knollen haben nämlich einiges an Vitamin C.

