So jung, wie am ersten Tag

Hallo Kinder! Wisst ihr wer heute 61 Jahre alt wird und noch keinen Tag gealtert ist? Die beliebte Modepuppe „Barbie“. Ellie Ente ist Feuer und Flamme und hat mich schon die ganze Woche mit diesem Thema auf Trab gehalten. Wir haben nämlich diskutiert, welche Spielzeuge wir am liebsten haben. Harry Hase findet „Barbie“ sogar gefährlich, weil viele Mädchen sich mit ihr vergleichen. Das macht Ellie natürlich nicht. Ihr Körper sieht ja doch etwas anders aus – und so ganz ohne Flügel und Schnabel hätte sie es auch nicht so leicht im Alltag. Aber die langen Haare gefallen ihr schon sehr gut. Ich spiele gerne mit Autos, aber am liebsten bin ich mit meinen Freunden und einem Fußball draußen auf dem Bolzplatz. Harry Hase sitzt meistens auf der Bank mit einer Möhre in den Pfoten, mehr braucht er anscheinend nicht zum Glücklichsein. Ellie Ente schwört aber auf ihre Puppen. Übrigens spielt sie nicht nur gerne mit „Barbie“, sondern auch mit „Petra“. Kennt ihr die? Das war die Neulußheimer Antwort auf die Modepuppe aus den USA. Die „Petra“-Puppe ist 55 Jahre alt und eine der Erfolgsgeschichten der Firma Plasty. Diese gibt es allerdings schon lange nicht mehr – Ellie hat also ein echtes Relikt. Was ist denn euer Lieblingsspielzeug?

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.03.2020