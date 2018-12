Vlieshaube ist wie ein Pullover

Kinder, habt ihr das gesehen? Am frühen Morgen sind die Dächer nun häufig ganz weiß. Und auch die Autoscheiben tragen eine dünne Eisschicht. Es hat gefroren – so sagt man, wenn die Temperaturen unter null Grad fallen. Auch die Pflanzen müssen mit Frost klarkommen. Wenn es friert, dehnt sich das Wasser in den Pflanzen aus. Stellt euch beispielsweise eine Glasflasche vor, die mit Wasser gefüllt im Gefrierschrank liegt. Wird das Wasser zu Eis, dehnt sich dieses aus und benötigt mehr Raum. Und eben das kann die Flasche zum Platzen bringen. Bei vielen Blumen ist es genauso. Friert das Wasser in ihnen, sterben sie. Deshalb stellen eure Eltern die Kübelpflanzen aus dem Garten oder dem Balkon in die Wohnung, wo es warm ist. Manche stecken Pflanzen, die draußen bleiben, auch unter eine Vlieshaube. Das ist dann wie ein dicker Pullover. Also denkt daran: Packt nicht nur euch, sondern auch eure Pflanzen ein. Dann blühen sie im Frühling wieder aufs Neue für euch!

