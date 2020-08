Was tun beim Wespenstich?

Hallo Kinder! Kennt ihr das, kaum hat man sein leckeres Eis in der Hand, schon surren die Wespen um einen herum? Ehrlich gesagt, diese Insekten sind nicht meine besten Freunde. Sie sind nicht nur lästig, sondern manchmal sogar gefährlich. Werden Wespen nämlich aggressiv oder fühlen sich bedroht, dann stechen sie zu. Und das kann ziemlich wehtun und im schlimmsten Fall eine allergische Reaktion auslösen. Was solltet ihr also machen, wenn die Wespe euch sticht? Versucht erst mal durchzuatmen und ruhig zu bleiben. Fragt die Menschen um euch herum nach Hilfe. Zuerst einmal heißt es kühlen, kühlen, kühlen – am besten mit Eiswürfeln oder Kühlpacks. Das hilft gegen die Schmerzen und die Schwellung. Außerdem gelten Zwiebeln als Wundermittel gegen Wespenstiche. Halbiert dafür die Zwiebel und drückt sie auf euren Stich. Das kühlt ebenfalls und hilft gegen eine Entzündung. Zusätzlich besorgt ihr euch am besten eine Salbe aus der Apotheke. Anders ist es allerdings, wenn ihr allergisch reagiert. Kribbelt es irgendwo stark? Wird euch schummrig? Oder könnt ihr schlecht atmen? Dann sagt unbedingt euren Eltern Bescheid und geht zum Arzt. Generell gilt deshalb Vorsicht: Auch wenn die Wespen euch stören, solltet ihr nicht hektisch herumfuchteln oder sie wegpusten. Lasst den Mund am besten zu, wartet kurz oder geht ein paar Meter weiter. Mit ein bisschen Glück verziehen sie sich dann auch wieder.

