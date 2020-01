Weil sich die Erde dreht

Hallo Kinder! Bei meinem morgendlichen Streifzug durch den Wald hat mich die Sonne heute ganz schön geblendet, weil sie ziemlich tief gestanden hat. Und mein Schatten war auch länger als im Sommer. Warum das so ist, hat mir meine Schwester Frieda erklärt. Eigentlich ist die Sonne ja immer an der gleichen Stelle. Es scheint uns nur so, dass sie im Winter tiefer steht. Das kommt, weil die Erde eine Kugel ist, die sich dreht. Deshalb wandern die Schatten. Wenn ich an der Stelle stehe, die genau zur Sonne hin gerichtet ist, steht die Sonne über mir. Dazu kommt, dass die Erdachse schief steht. Die Stellung zur Sonne ändert sich also im Laufe eines Jahres. Im Winter ist die Nordhalbkugel, wo wir leben, von der Sonne weggekippt. Das Licht trifft flacher auf die Erde und die Sonne steht tiefer am Himmel. Zusätzlich dreht sich die Erde auch noch um sich und so wandert die Sonne täglich von Osten nach Westen über den Himmel – und das je nach Jahreszeit mehr oder weniger hoch über dem Horizont.

