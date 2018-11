Weniger ist oft mehr

Hallo Kinder! Esst ihr auch so gerne Pfannkuchen? Lecker! Besonders mit Apfelmus. Wenn meine Mama mein Leibgericht auf den Tisch stellt, schlage ich immer zu. „Nimm nur so viel, wie du auch essen kannst,“ sagt Mama dann immer. Bei Spinat muss sie mich nie ermahnen . . . Mein Papa hat mir erklärt, dass bei vielen Menschen die Augen größer sind als der Magen. Will heißen, sie schaufeln sich erst den Teller voll und wenn sie es nicht schaffen, werfen sie das Essen einfach in den Müll. Lebensmittel wegzuwerfen – was für eine Verschwendung, wenn sie noch gut sind! Und daran erinnert auch der heutige Tag der kulinarischen Resteverwertung. Denn schon beim Einkaufen von frischem Obst und Gemüse oder anderen schnell verderblichen Waren können wir aufpassen, dass wir nicht alles auf einmal in den Korb packen. Ich finde, man sollte lieber einmal mehr zum Händler oder in den Supermarkt gehen, bevor etwas in der Mülltonne landet. Und wenn’s wirklich mal zu viel des Guten war, gibt es mittlerweile in vielen Gemeinden Organisationen wie die „Allesretter“ oder den „Fairteiler“, die bei der Resteverwertung helfen. Hier kann man Lebensmittel abgeben, die nicht schlecht sind. Auch die Tafelläden sind solche Anlaufstellen. Denn auch hier in Deutschland gibt es Menschen, die kein Geld haben, um sich jeden Tag frisches und leckeres Essen zu kochen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.11.2018