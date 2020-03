Wer bekommt es raus?

Hallo Kinder! Harry Hase und ich haben uns für euch zum Wochenstart ein Rätsel überlegt. So funktioniert’s: Überlegt euch immer, welches Wort wir jeweils suchen und notiert davon den ersten Buchstaben. Die Anfangsbuchstaben ergeben dann nämlich die Lösung. Ich bin gespannt, ob ihr die Lösung herausfindet – es geht los, hier kommen die Rätselaufgaben: 1. Wie heißt das Land, von dem Paris die Hauptstadt ist? 2. Welche Farbe leuchtet an der Ampel, wenn man stehenbleiben muss? 3. Wie heißt das Sprichwort: „. . . macht den Meister“? 4. Wir haben zwischen 90 000 bis 150 000 Stück von ihnen auf dem Kopf – was ist gemeint? 5. Betrachtet ihr damit einen Gegenstand, könnt ihr Dinge vergrößert sehen – welchen Begriff suchen wir? 6. Gesucht ist ein Land, dessen Form an einen Stiefel erinnert – wisst ihr, welches? 7. Gesucht ist der elfte Monat des Jahres – wie heißt dieser? 8. Gesucht ist das schnellste Säugetier der Welt – habt ihr eine Idee?

Lösungen: 1. Frankreich, 2. Rot, 3. Übung, 4. Haare, 5. Lupe, 6. Italien, 7. November, 8. Gepard Lösungswort: Frühling

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.03.2020