Werft mit mir „Blühbälle“!

Hallo an alle Mädchen und Jungen aus den Kindergärten in unserer Region! Ich habe da eine Idee – und dafür brauche ich eure Hilfe. Unsere Zeitung möchte in ihrer Serie „Bewusst nachhaltig“ eine Lanze für den Umweltschutz brechen.

Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt: Lasst uns gemeinsam die Natur zum Blühen bringen – und zwar mit selbst gebastelten „Blühbällen“! Die stellen wir aus Erde und Blumensamen her. Das Tolle: Der „Toom“-Baumarkt in Schwetzingen unterstützt unsere Aktion und spendiert die Erde und Blumensamen.

Ich würde mich freuen, wenn sich viele Kindergärten bei unserer Redaktion melden und mitmachen. Wir vereinbaren dann einen Termin, an dem ich bei euch vorbeikomme und mit euch die Kugeln verteile. Wir könnten diese zum Beispiel in eure Kindergartengärten werfen, auf Rasenflächen in eurer Gemeinde oder wohin ihr gerne möchtet. Die Gemeinden können uns auch Vorschläge schicken, wo „Blümchenbedarf“ herrscht. Dabei lassen wir ein schönes Foto von uns machen, dass ich in der Zeitung zeige und euch gerne zur Erinnerung schicken kann. Stellt euch mal vor, wie schön das wird, wenn unsere Region in ein paar Wochen dann regelrecht aufblüht! Meldet euch in der Redaktion: Ich freue mich! – E-Mail sz-redaktion@ schwetzinger-zeitung.de, Betreff: „Blühbälle mit Fred Fuchs“ oder unter der Nummer 06202/205-318.

