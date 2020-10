Wie das alles duftet

Hallo Kinder! Der Herbst hat einige wirklich unverwechselbare Düfte. Findet ihr nicht auch? Mir ist es erst neulich wieder aufgefallen, wie es im Wald riecht, wenn die Bäume ihre Blätter verlieren oder wie lecker zum Beispiel heiße Maroni riechen – die gab es nämlich neulich bei mir. Aber dabei habe ich mich gefragt, wie das überhaupt funktioniert, dass wir riechen können. Unsere Nasen sind übrigens kleine Wunderwerke der Natur, finde ich. Denn wir können ungefähr 10 000 verschiedene Gerüche unterscheiden und im Gedächtnis abspeichern. Die Geruchsstoffe, die sich beispielsweise von duftendem Essen lösen, gelangen an spezielle „Rezeptoren“ der Riechzellen in der Nase. Das sind Empfangsstellen für diese Stoffe. Die Geruchsrezeptoren wandeln die Information dann in die „Sprache“ des Nervensystems um – also in elektrische Impulse, die über die Riechnerven an das Gehirn weitergeleitet werden. Und das speichert Gerüche über viele Jahre, gekoppelt mit Bildern von dem, was da riecht, und häufig verbunden mit Gefühlen, die ein Geruch auslöst. In erster Linie schützt uns unser Riechnerv übrigens – etwa, weil wir bei Rauchgeruch eine Gefahr erkennen oder verdorbene Lebensmittel rausriechen und sie dann meiden können. Ganz schön praktisch, oder? Und was könnt ihr daheim so alles riechen?

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020