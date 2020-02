Wie die Narren rufen

Hallo Kinder! Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum die Leute sich an Fasnacht so lustige Grüße wie „Helau“ oder „Alaaf“ zurufen? Hier in der Kurpfalz ist der bekannteste Ruf wohl „Ahoi“. Wenn ihr jetzt denkt, dass das genau so klingt, wie wenn sich Seemänner grüßen, dann liegt ihr genau richtig! Denn daher kommt das Wörtchen nämlich auch. Auch wenn unsere Region nicht am Meer liegt, waren es Seefahrer auf ihren Schiffen, die das Wort „Ahoi“ über den Rhein in die Städte mit einem Hafen brachten. Dort verbreitete sich der Narrenruf dann im umliegenden Land und setzte sich als Gruß bei Umzügen durch. Seitdem ruft die Mannschaft des Narrenschiffs „Ahoi“ den verkleideten Narren am Straßenrand zu und wird mit einem „Ahoi“ zurückgegrüßt. Übrigens gibt es hier aber unterschiedliche Varianten des Wortes je nach Gemeinde: In Schwetzingen ruft man „Ahoi“, in Oftersheim grüßt man sich mit „Ohoi“ und in Plankstadt mit „Plahoi“. Und, habt ihr schon einen Verdacht, warum die Wörter in den einzelnen Gemeinden so klingen? Aber es ist nicht nur eine nette Geste, sich so zu Fasnacht zu grüßen. Die Leute auf den Umzugswagen, die die Bonbons werfen, werfen den Kindern, die am lautesten grüßen, meist extra viele Süßigkeiten zu. Also merkt euch – immer schön zurückgrüßen!

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.02.2020