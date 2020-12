Winter in Nordamerika

Hallo Kinder! Na das ist aber ein turbulentes Wetter da draußen: In den letzten Tagen hat es immer wieder geregnet, ständig musste mir mein Fell trocknen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und erinnert ihr euch noch, wie es Anfang Dezember geschneit hat? Da war es zwei Wochen lang richtig kalt. So ist das im Winter, da ist es bei uns oft eher unangenehm. Aber in anderen Ländern ist das Wetter noch viel extremer. In den USA zum Beispiel gibt es im Winter oft richtige Schneestürme. In New York, der größten Stadt der USA, war es jetzt wieder soweit: Da gab es zwischen den großen Wolkenkratzern ganz viel Schnee. Der Grund für dieses extreme und wechselnde Wetter liegt vor allem an der Landschaft in Nordamerika. Dort stehen die Gebirge in Nord-Süd-Richtung, so dass Wetterlagen ungehindert über viele hundert Kilometer zwischen warmen und kalten Regionen wandern können. Da haben wir in Europa mehr Glück: Unsere Alpen verhindern derart extreme Wetterwechsel. Aber kalt werden kann es bei uns natürlich auch. Wie gut, dass mich mein Fell warm hält!

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.12.2020