Zeichen zur Erkennung

Hallo Kinder! Harry Hase, Rudi Rotbein, Ellie Ente und ich haben beschlossen, einen Club zu gründen mit eigenem Erkennungszeichen. Wir kamen auf die Idee, als uns Harry Hases Papa erklärte, was Freimaurer sind. Den Begriff hatten wir in der Zeitung gelesen. Freimaurer gibt es schon ganz lange, das ist eine Vereinigung von Männern. Es gibt viele unterschiedliche Clubs davon, genannt Logen. Die Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt zu verbessern, indem sie sich selbst verbessern. Im Verlauf seines Lebens kann ein Freimaurer drei Grade erlangen: Lehrling, Geselle und Meister. Der Lehrling ist noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, der Meister überschaut seinen Lebensplan. Alles in allem steht die Gemeinschaft und Kameradschaft im Blickpunkt. Freimaurer haben übrigens einen besondere Angewohnheit, wenn sie sich die Hand geben: An einer bestimmten Stelle wird mit dem Daumen Druck ausgeübt. Und es gibt Symbole, die bestimmte Bedeutungen haben: Zirkel und Winkelmaß zum Beispiel. Der Zirkel soll den Kreislauf des Lebens darstellen, die Unendlichkeit, aber auch die Gemeinschaft. Das Winkelmaß steht mit seinem rechten Winkel für das Führen eines aufrechten Lebens. Weitere Zeichen sind zum Beispiel das Auge der Vorsehung, bekannt ist es vom Dollar-Schein, dem US-amerikanischen Geld. Es symbolisiert die Wahrheit. Dann gibt es noch den Totenkopf, der an das zeitlich begrenzte Dasein auf der Erde erinnert. Und das Pentagramm. Der fünfzackige Stern soll einen fünffach gebrochenen Lichtstrahl darstellen, dessen Anfang zu seinem Ende zurückkehrt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.08.2018