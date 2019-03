Betrügerische Notdienste wollen abkassieren

Heidelberg.Sie bieten ihre Dienste als Rohrreiniger, Schlüssel-Notdienst oder Teppichreiniger an und verlangen nach wenigen Minuten Arbeit manchmal vierstellige Eurobeträge: Immer wieder beschäftigen solche Service-Betrüger die Ermittlungsbehörden - genauso wie Enkeltrickbetrüger und falsche Polizeibeamte regelmäßig gutgläubige Opfer finden. „Nicht einschüchtern lassen und nicht zahlen“ lautet der Tipp der Heidelberger Staatsanwaltschaft, der vor großem finanziellen Schaden bewahrt.

Unverschämte Schlüsseldienste und unseriöse Rohrreiniger sind im vergangenen Jahr verstärkt aufgetreten, bestätigt Romeo Schüssler, Leiter der Heidelberger Staatsanwaltschaft. Allein in diesem Jahr habe es bereits 60 Anzeigen von geprellten Schlüsseldienst-Kunden gegeben. „Kunden rufen die Anbieter an, die an verschiedenen Stellen inserieren“, beschreibt Schüssler die Masche. „Am Telefon wird dann um den Preis für den Service herumgeredet.“ Nachdem die „Helfer“ die ins Schloss gefallene Tür geöffnet haben, verlangten sie plötzlich horrende Summen: „Die Täter, oft nicht aus der Region, nutzen die Notsituation aus und knöpfen ihren Opfern zum Teil Tausende von Euro ab.“ In einem Fall seien nach wenigen Minuten Arbeit am Schloss 1200 Euro verlangt worden.

Mehr Rohr-Meter abgerechnet

Auch ein verstopftes Abwasserrohr ist eine Notlage, die man am liebsten sofort aus der Welt schaffen lassen möchte. Schon sechs Anzeigen hat allein ein Dezernat der Staatsanwaltschaft zu diesem Thema auf dem Tisch. „Abgerechnet wird nach Rohrmetern“, beschreibt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Tim Haaf. Doch wer weiß schon, wie lang die Rohrleitungen in seinem Haus sind? In einem Fall seien 30 Meter à 70 Euro angerechnet worden, dabei reicht die Hausleitung nur über fünf Meter bis zum Sammelkanal. 7700 Euro sollte ein Heidelberger Kunde für diese Art Dienstleistung bezahlen. „Er konnte mit mehreren EC-Karten nur 5000 Euro bieten - die sind nun weg“, sagt Haaf. Denn die Handwerker bringen gerne auch ein eigenes EC-Kartenzahlgerät mit.

Wer die Forderungen noch an der Haustüre erfüllt, hat quasi automatisch verloren, denn nicht selten verstecken sich die vermeintlichen Helfer in einem Geflecht aus Subunternehmern. Eine Verfolgung der Täter sei eher schwierig.

Daher raten Schüssler und seine Kollegen, auf keinen Fall zu bezahlen. Denn so können Kunden den Spieß rumdrehen: „Das Unternehmen müsste dann seinen Anspruch zivilrechtlich geltend machen, was in diesen Fällen kaum vorkommen dürfte“, ergänzt Schüssler.

Auch Teppichreiniger nutzen gerne die Unerfahrenheit ihrer Kunden aus: Da werde ein minderwertiger Teppich gerne als besonders seltenes Stück herausgestellt, um horrende Reinigungsgebühren plausibel zu machen. Ein Teppich, der vielleicht 50 Euro wert ist, wird mit einer Rechnung über einen fünfstelligen Eurobetrag zurückgebracht. Um ihre vermeintliche Kompetenz zu untermauern, geben sich solche Betrüger bevorzugt als „Perser“ aus. Ein anderer Trick, das Geld wird kassiert, die Arbeit nicht gemacht: „Die Reinigung wird dilettantisch ausgeführt und der Teppich kommt zurück mit Flecken.“ Insgesamt ist die Zahl der Vermögensstraftaten, zu denen Betrug und Untreue gehören, um 14 Prozentpunkte auf 6248 Verfahren gestiegen.

Echte Polizei eingespannt

Zum Teil bereits verurteilt sind die Mitglieder einer Bande, die als falsche Polizisten ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht haben. Im Dezember war ein Angeklagter zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte sich von einer 64-Jährigen Bargeld und Schmuck im Wert von 300 000 Euro, in einer Plastiktasche verpackt, geben lassen und behauptet, die Tüte vorübergehend zu sichern, weil Einbrecher in der Nähe seien. Im März verurteilte das Landgericht einen 21-Jährigen zu fünfeinhalb Jahren Haft - auch er hatte als „Läufer“ die Beute bei den Seniorinnen abgeholt. „In einem Fall haben die Täter, die ihre Opfer gerne über Stunden am Telefon halten, sogar selbst die Polizei über einen vermeintlichen Einbruch in der Nachbarschaft informiert“, berichtet Schüssler. Als der Streifenwagen vorfuhr, sagte der Anrufer der Frau, sie solle aus dem Fenster schauen: „Sehen Sie, wir sind schon da.“

