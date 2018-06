Anzeige

Hockenheim.Aus tausenden von Legosteinen wird eine ganze Stadt gebaut: Von Donnerstag, 21., bis Sonntag, 24. Juni, finden in den Räumlichkeiten der Evangelischen Gemeinschaft die Lego-Tage statt. Dazu lädt die Gemeinschaft alle Kinder von acht bis zwölf Jahren ein.

Über 100 000 Legosteine sorgen dafür, dass sich kleine Bauherren wie große Architekten fühlen können. Häuser, Gärten, Flughafen, Kirche, Fußballstadion, Parkhaus und Schwimmbad entstehen aus den beliebten Bauklötzen. Eine ganze Stadt soll es werden, die die Kinder zusammensetzen.

Lieder und Bibel-Baugeschichten

Zwischen den Bauphasen gibt es ein Rahmenprogramm mit fetzigen Liedern, spannenden Bau-Geschichten aus der Bibel und kleinen Snacks. Die Einweihung der Lego-Stadt findet am Sonntag in einem Familiengottesdienst statt. Dazu eingeladen sind Eltern, Kinder und alle, die eine außergewöhnliche Stadt in Miniformat sehen wollen.