100 Tage im Amt: Zeitler zieht Bilanz

Der neue Oberbürgermeister Marcus Zeitler, befindet sich im Dezember 100 Tage im Amt. Diese Gelegenheit möchte er nutzen, interessierten Bürgern Einblicke in aktuelle Projekte und Vorhaben zu geben. Die Stadtverwaltung lädt deshalb zu einer Bürger-Informationsveranstaltung „100 Tage Amtszeit Oberbürgermeister Marcus Zeitler“ ein am Donnerstag, 12. Dezember, 19 Uhr, in der Stadthalle. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung stellt auch der Ausblick auf das Jahr 2020 dar.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist aus Platzgründen nur mit einer Eintrittskarte möglich. Die Eintrittskarten sind für alle Bürger aus Hockenheim nach Vorlage des Personalausweises ab Montag, 2. Dezember, kostenfrei im Ticketshop der Stadthalle Hockenheim (Rathausstraße/Ecke Ottostraße) erhältlich. Der Shop ist montags bis freitags 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 geöffnet.

Die Karten für die geladenen Gäste sind am Veranstaltungsabend an der Garderobe der Stadthalle hinterlegt. Sie müssen dort von ihnen mit Nachweis des Einladungsschreibens abgeholt werden. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 23.11.2019