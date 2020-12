120 Nikoläuse zu Gast im Wohnzimmer

Schwetzingen

Schöne Beleuchtung bleibt jetzt ab 20 Uhr aus

Die Effektbeleuchtung in Schwetzingen bleibt ab sofort ab 20 Uhr ausgeschaltet. Das hat die Stadtverwaltung beschlossen. Ausgangssperre und Illumination passen nicht zusammen, so auch der Tenor in sozialen Netzwerken.