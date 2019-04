1250 Halbe Freibier zum Abschied

Nach 17 Jahren hatte die „Brauerei zum Stadtpark“ am 14. April zum letzten Mal offiziell geöffnet. Kerstin Schlenter und Braumeister Jochen Oehler drehten den Zapfhahn zu (wir berichteten am 28. März). Am morgigen Samstag laden sie jedoch neben langjährigen Gästen auch die Bevölkerung zum einem letzten Umtrunk ein.

Von 16 bis 20 Uhr wird das süffige „Stadtpark“-Bier ausgeschenkt. CDU-Stadtrat und Gemeinderatskandidat Christoph Kühnle, ein langjähriger Freund der Traditionsgaststätte, spendiert passend zum Stadtjubiläum 1250 Halbe Bier zu je 0,5 Liter. Beim „Last Order“ ist neben dem Selbstgebrauten auch für Leckeres vom Grill gesorgt.

Jochen Oehler erklärt: „So sang- und klanglos wollten wir uns dann doch nicht verabschieden, das sind wir den Kennern des Hockenheimer Biers schuldig. Wir freuen uns auf eine tolle Party mit vielen Stammgästen und Freunden des Brauhauses.“

Zukunft noch ungewiss

Fritz Rösch, Besitzer der Immobilie, kann noch nicht sagen, wie es mit dem „Stadtpark“ weitergeht. Erst wenn ihm das Lokal Ende Juni übergeben ist, könne er absehen, was zu investieren sei. So lange könne er auch den Vereinen noch nicht sagen, wann sie wieder die Räume nutzen können. zg/mm

