15 000 Euro gespendet

Menschen mit Sehbehinderungen in Entwicklungsländern zu helfen, das liegt offenbar auch vielen Einwohnern von Hockenheim am Herzen. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) hat im vergangenen Jahr von 158 Bürgern der Rennstadt insgesamt 15 062 Euro an Spenden erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Hilfsorganisation. Mit dem Geld kann die CBM 502 Menschen in Asien, Afrika oder Lateinamerika am Grauen Star operieren und so das Augenlicht schenken.

Weltweit seien 36 Millionen Menschen blind. Davon seien alleine 12,6 Millionen durch Grauen Star erblindet, einer Trübung der Augenlinse. Mit einer kleinen Operation könnten sie wieder sehen. Durchschnittlich koste ein solcher Eingriff in den Projekten der CBM nur 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro. Das seien Beträge, die sich viele Betroffene in Entwicklungsländern nicht leisten können. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 14.03.2020