15 000 Euro Schaden bei Brand

Bei einem Brand in einem leer stehenden Einfamilienhaus ist am Montag gegen 1 Uhr ein Gesamtschaden von etwa 15 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Nachbarn die Rauchentwicklung in dem Gebäude in der Ringstraße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen (Stand: Montagmittag) ist das Feuer auf einen technischen Defekt eines elektrischen Gerätes zurückzuführen, wie die Polizei mitteilt.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr, die ihren Einsatz auf der Social-Media-Plattform Facebook geteilt hat, stellten die Einsatzkräfte beim Eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss fest. Das Feuer, das nach Polizeiangaben in der Küche ausgebrochen ist, wurde durch zwei Trupps unter Atemschutz im Innenangriff abgelöscht.

Wie Feuerwehrkommandant Franz Sommer, der den Einsatz leitete, mitteilt, standen in der noch möblierten Wohnung Teile der Kücheneinrichtung sowie der Decke in Flammen. Es sei schwierig gewesen, sich durch die massiven Türen Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Über den Balkon wurde ein zweiter Löschangriff unternommen.

Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Anschließend wurden das Haus sowie das Nachbargebäude überdruckbelüftet und die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Verletzt wurde bei dem Einsatz, bei dem 28 Kräfte mit sieben Fahrzeugen beteiligt waren und der bis 3.30 Uhr dauerte, niemand. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Hockenheim. mm/vas

Info: Mehr Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 19.01.2021