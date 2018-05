16 512 Sportler startklar

Anzeige

Hockenheim.Wo sonst Motorsportler ihre Runden drehen, erobern bald die Läufer den Asphalt: Zum 16. Mal startet der große BASF-Firmencup am Mittwoch, 6. Juni, auf dem Hockenheimring. Nach dem Meldeschluss vor wenigen Tagen erwarten die Veranstalter im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg bei der Teilnehmerzahl: 16 512 Läufer und Inline-Skater haben sich zum Stichtag für das Großereignis angemeldet, das sind rund 500 mehr als 2017. Die Sportler kommen aus mehr als 800 Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar und der näheren Umgebung.

Los geht es am Veranstaltungstag mit dem BKK Junior-Laufcup. Der Nachwuchs im Alter von elf bis 15 Jahren geht um 17.15 Uhr an den Start (Aufstellung um 17 Uhr) des verkürzten Rundkurses über 2,3 Kilometer. Es folgen die Inline-Skater um 18 Uhr (4,8 Kilometer) und die Jüngsten beim Pfalzwerke-Kids-Lauf um 19 Uhr. Die Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren legen eine Strecke von 600 Metern zurück. Der Hauptlauf beginnt dann um 19.15 und führt über einen Rundkurs von 4,8 Kilometern, eine erweiterte Runde auf der Grand-Prix Strecke des Hockenheimrings.

Wer es ins Ziel geschafft hat, der kann sich in der sogenannten Meeting Point Area, also einem Treffpunkt neben der Haupttribüne, professionell mit seiner Mannschaft fotografieren lassen. Dort erwartet die Sportler zudem jede Menge Livemusik. Zu hören ist unter anderem die Band The Wright Thing, die sich bei den vergangenen Ausgaben des Firmencups bereits eine große Fangemeinde erspielt hat. Für die Kinder stehen hinter dem Ziel laut Veranstalter eine Hüpfburg und Möglichkeiten zum Basteln und Malen bereit. „Wir freuen uns über die hohen Teilnehmerzahlen, die uns zeigen, dass der BASF-Firmencup eine attraktive Veranstaltung ist und Firmen in der Region anspricht“, sagt Andreas Hornung, Geschäftsführer der Bruce B corporate communication GmbH, die den Firmencup mit der BASF gegründet hat und mitveranstaltet. jei