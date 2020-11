17 Menschen im Pflegezentrum mit Coronavirus infiziert

Im Pflegezentrum Offenloch haben sich 17 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat Betreiberin Manuela Offenloch im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt. Es handelt sich um zehn Bewohner und sieben Beschäftigte eines Wohnbereiches. Für den betroffenen Bereich gilt ein Besuchsverbot. Eine Person ist im Krankenhaus verstorben, teilt das Landratsamt mit. Eine Bewohnerin sei wieder aus der Quarantäne entlassen worden.

Dass die beiden anderen Wohnbereiche der Einrichtung bislang nicht betroffen sind, führt Manuela Offenloch auf die umfassenden Schutzmaßnahmen zurück, die im Haus seit längerem gelten. So werden Bewohner bei Symptomen sofort getestet, Mitarbeiter und Bezugspersonen können einmal pro Woche kostenlos einen Test machen.

Einer Bewohnerin sei es bereits am Donnerstag vergangener Woche nicht gut gegangen, ein Schnelltest am Abend sei positiv ausgefallen. Daraufhin sei die Station sofort geschlossen worden. Freitags seien alle Mitarbeiter getestet worden. Aus Sicherheitsgründen setze das Pflegezentrum die Beschäftigten nur auf einer Station ein. Zwei der drei Wohnbereiche haben je 41 Bewohner, einer 15.

Abstrich durch Hausärzte und Kreis

Bei mehreren Bewohnern, die Symptome aufweisen, hatten positive Antigen-Schnelltests den Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus verstärkt, so der Kreis. 38 Bewohner des betroffenen Wohnbereiches seien über die zuständigen Hausärzte sowie durch ein Testteam des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch und Donnerstag abgestrichen worden, teilt das Landratsamt mit. Die 31 Mitarbeiter wurden ebenfalls alle durch das Gesundheitsamt getestet.

„Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch mit der Einrichtung laufen vorbildlich“, sagt Marina Kais, zuständige Hygienefachkraft des Gesundheitsamtes, in einer Pressemitteilung des Kreises. Die Mitarbeiter hätten mit Verzögerung Symptome gezeigt, berichtet Manuela Offenloch.

Die Bewohner hätten im Gemeinschaftsraum feste Sitzplätze für die Einnahme der Mahlzeiten. Die Einrichtung habe den Angehörigen vorgeschlagen, dass aufgrund der allgemein steigenden Infektionszahlen nur eine Bezugsperson pro Bewohner zu Besuch kommt: „Wir wollen verhindern, dass zu viele Menschen im Haus sind“, erläutert die Leiterin des Pflegezentrums.

Der Mehrzahl der betroffenen Bewohner gehe es recht gut, sie fühlten sich schlapp, hätten Appetitmangel und keinen Durst. Zwei Bewohnern gehe es schlecht, beatmet werden müsse niemand. Derzeit werden jeden Tag Schnelltests bei allen Bewohnern durchgeführt.

Lob für Mitarbeiter

Hinter Manuela Offenloch und ihrem Team liegt eine aufreibende und äußerst fordernde Woche. „Was die Mitarbeiter geleistet haben, ist unvorstellbar“, sagt die Betreiberin. Unter der Schutzkleidung sei die Pflegetätigkeit ungleich anstrengender. Es werde alles unternommen, damit das Virus nicht auf einen weiteren Wohnbereich übergreift.

Durch die Infektionen in dem Alten- und Pflegeheim liegt Hockenheim derzeit mit 53 aktiven Fällen an der Spitze der Gemeinden im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. In Schwetzingen gibt es 45 aktive Fälle, in Ketsch und Oftersheim jeweils 32.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 13.11.2020