18 000 Euro für die Sterntaler

Hockenheim/Speyer.Stolz konnten die Initiatoren des Events, Andreas und Yasmin Seibert (Party-Zelt Verleih Andreas Seibert), Peter Cornelius (Cornelius Wurstwaren) und Stefan Walch (Kochstudio Gewölbekeller Speyer), dem Kinderhospiz Sterntaler die Spendensumme von 18 000 Euro überreichen. Es handelt sich um den Erlös aus dem im Oktober veranstalteten Benefizevent „Sterne kochen für Sterntaler“.

Die Veranstalter hegen schon seit Jahren eine enge Beziehung zum Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen und wollten mit diesem Event deren Arbeit würdigen. „Die Arbeit der Sterntaler ist so unglaublich wichtig und in unserer heutigen Gesellschaft nicht selbstverständlich. Mit Geld kann man die Arbeit nicht ersetzen, aber vielleicht hilft die Spende dabei, sie zu erleichtern“, so Mitveranstalterin Yasmin Seibert.

Die rund 60 Gäste durften sich auf einen abwechslungsreichen Abend freuen. Schon die Begrüßung im Hof der Sinne durch das Mannheimer Musikerduo „Hey Babe“ und Allroundtalent Karl-Eugen Läberle lieferte einen Vorgeschmack auf den weiteren Abend. Nach dem Empfang wurden die Gäste in das Kochstudio Gewölbekeller zu einem Dinner geladen. Die Sterneköche Martin Scharff („Heidelberger Schloss“) und Michael Oettinger („Hirsch Fellbach“) zauberten mit Bio-Spitzenkoch Stefan Walch ein Sterne-Menü.

Zahlreiche regionale und überregionale Unternehmen stellten hochwertige Preise für die Tombola zur Verfügung. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Versteigerung zweier Kunstwerke international erfolgreicher Künstler. Pop-Art-Künstler Michel Friess und Fotograf Sascha Hauk stifteten zwei außergewöhnliche Werke, die begeistert ersteigert wurden. Der Abend wurde komplettiert durch die charmante und humorvolle Begleitung des Speyerer Kabarettisten und Stimmenimitators Gerald Kollek.

„Es war ein unvergesslicher Abend mit einem fulminanten Menü und vielen Highlights. Die Unterstützung der regionalen Unternehmen und die hohe Spendenbereitschaft der Gäste waren überwältigend. Der hohe Erlös ist ein Zeichen dafür, dass den Menschen die Arbeit der Sterntaler genauso am Herzen liegt wie uns Veranstaltern“, zeigt sich Peter Cornelius sichtlich gerührt.

Die Sterntaler bedankten sich im Namen der Sterntaler-Kinder und deren Familien für das vorgezogene Weihnachtsgeschenk. Mit dem Geld werden zwei spezielle Therapiebetten für Kinder finanziert. Die Betten mit niedriger Einstiegshöhe bieten dem Kind viel Raum für Entwicklung. Für das Kinderhospiz Sterntaler war das Jahr 2019 in zweifacher Hinsicht ein Jubiläumsjahr. Das Team um Geschäftsführerin Anja Hermann kann auf zehn Jahre stationäres Kinderhospiz und 15 Jahre häusliche Kinderkrankenpflege zurückblicken. Diese Anlässe wurden nun zum Jahresende mit dem Benefizevent und der Spendensumme von 18 000 Euro gekrönt. zg

