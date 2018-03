Anzeige

Commercy-Tour als Vorbereitung

Das Highlight des Jahres für die Radfahrer wird die Alpentour in umgekehrter Richtung von Nizza nach Hockenheim mit 20 000 Höhenmeter und knapp 1000 Kilometer sein. Sie soll an den unvergessenen Gertfred Sprotte erinnern, der vor 20 Jahren die legendäre Alpentour von Hockenheim nach Nizza organisierte und kurz darauf verstarb. Da bietet sich als Vorbereitung die 32. Commercy-Tour über die Vogesen in die französische Partnerstadt drei Wochen zuvor geradezu an, teilte der Sportliche Leiter mit.

Für die Triathleten stehen wieder die Vereinsmeisterschaften in den Einzeln und in der Staffel beim Blausee-Triathlon in Altlußheim im Terminkalender. Die Läufer fahren erneut zum Marathon nach Molsheim im Elsass, berichtete Leischwitz bevor er auf den ASG-Radtreff (ab 27. März) hinwies.

Kassierer Alfred Rokossa berichtete von sehr geordneten finanziellen Verhältnissen. Die Kassenprüfer Christiane Benetti und Axel Heidrich bescheinigten ihm eine übersichtliche und vollständige Buchführung. Die Mitglieder entlasteten Kassenwart sowie den gesamten Vorstand einstimmig.

Die Neuwahlen des gesamten Vorstands waren zügig abgehandelt da sich die bisherigen Vorstandsmitglieder mit Ausnahme von Schriftführer Martin Klüpfel erneut zur Wahl stellten. Als neues Vorstandsmitglied fungiert zukünftig Siegfried Kahl als Beisitzer.

Dank an Martin Klüpfel

Mit einem Präsent bedankte sich Oskar Stephan anschließend bei Martin Klüpfel für seine zehnjährige Schriftführertätigkeit. „Mir hat es immer großen Spaß gemacht, im Vorstand mitzuarbeiten, aber die letzten Jahre wurde mir es einfach zu viel“, erklärte der scheidende Schriftführer seine Beweggründe, nicht mehr zu kandidieren.

Unter Punkt Verschiedenes schlug Mitglied Wolfgang Schrank die Teilnahme am Radmarathon „Nove Colli“ (Neun Hügel) mit knapp 4000 Höhenmetern und 205 Kilometer in Italien für das nächste Jahr vor, da schon früh die Hotels gebucht werden müssen und die insgesamt 10 000 Startplätze sehr begehrt sind. Der Vorschlag wurde von den Mitgliedern positiv aufgenommen.

Abschließend gab Oskar Stephan bekannt, dass auch in diesem Jahr keine Beitragserhöhung vonnöten sei, bevor der Vereinschef eine harmonisch und zügig verlaufende Jahreshauptversammlung schloss. cry

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 10.03.2018