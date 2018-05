Anzeige

Die Kooperation der beiden Kunstvereine findet am Freitag, 15. Juni, ihre Fortsetzung. Dann zeigen Mitglieder des Kunstvereins Hockenheim das Ergebnis ihrer Auseinandersetzung mit der Kunst in der Pagodenburg in Rastatt. Die Ausstellung ist bis zum 8. Juli zu sehen.

Die Ausstellung in der Zehntscheune ist vom 9. Juni bis 8. Juli zu sehen und hat donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr und am Sonntag, 10. Juni und 8. Juli, jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet. zg

Info: Infos unter www.kunstverein-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 28.05.2018