24 Euro mehr pro Haushalt und Jahr

Die Wasserversorgung in Hockenheim wird teurer: für einen Vier-Personen-Haushalt um etwa 24 Euro im Jahr. Das ist verschmerzbar, findet Oberbürgermeister Marcus Zeitler: „1000 Liter des bestkontrollierten Getränks in Deutschland kosten jetzt 1,75 Euro, und die Erhöhung macht die Stadtwerke nicht reich, sondern deckt die kalkulatorischen Kosten.“ Und diese seien in den vergangenen Jahren gestiegen.

Die bislang letzte Anpassung des Wasserpreises lag im März 2015, informierte Werk Leiterin Martina Schleicher. Die Zählergebühren müssen ebenfalls erhöht werden – ihre Beschaffungskosten hätten sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.02.2020