241 Jugendliche wählten Vertreter

Die Jugendgemeinderatswahl ist beendet. Der vierköpfige Wahlausschuss tagte im Fachbereich Bürgerservice des Rathauses und stellte das Ergebnis fest. Als neue Jugendgemeinderäte wurden in der Reihenfolge der abgegebenen Stimmen gewählt: Benno Lerch (Bundesfreiwilligendienst), Xenia Heer (Schülerin, Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium), Israa Salameh (Studierende), Tom Münkel (Freiwilliges Jahr in der Wirtschaft), Philipp Kramberg (Digital Analyst/Operations Manager), Ronja Evita Dörflinger (Abiturientin), Ali Yahya Düger (Schüler, Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium), Sebastian Schrepp (Schüler, Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium), Fabrizio Staiger (Restaurantfachmann), Metehan Sahan (Merkur Akademie Mannheim), Sezai Uzun (Auszubildender) und Adrian Nowak (Theodor-Heuss-Realschule).

An der Jugendgemeinderatswahl nahmen 241 Wähler teil, was einer Wahlbeteiligung von etwa 15 Prozent entspricht. Die zwölf gewählten Jugendgemeinderäte werden per Brief über ihre Wahl informiert. Sie müssen die Wahl binnen einer Woche annehmen. Der neue Jugendgemeinderat ist für zwei Jahre gewählt. Er kommt voraussichtlich Ende Januar 2021 zu seiner ersten, konstituierenden Sitzung zusammen. zg

