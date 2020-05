32 Millionen Euro sind nicht verbaut

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung die Einrichtung einer Stelle Controlling im Fachbereich Bauen und Wohnen. Dies wurde unter anderem deshalb nötig, da in diesem Bereich mehrere Millionen Euro eingeplanter Mittel nicht verbaut wurden, die allerdings im Haushalt ausgeschrieben waren und daher nicht für andere Vorhaben zur Verfügung standen. Dies führte zu einer Liquidität im zweistelligen Millionenbereich – dabei ist von 32 Millionen Euro die Rede.

„Das Leben ist dynamisch und nicht statisch und deshalb ist es gut, wenn wir immer wieder nachsteuern, was die Aufgabenbewältigung innerhalb der Stadtverwaltung angeht“, stellte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg zu Beginn seiner Erläuterungen heraus. Des Weiteren werde mit dieser Besetzung keine neue Stelle geschaffen, sondern eine Schwerpunktverlagerung erreicht. „An einer Stelle wird der Posten gestrichen und an anderer Stelle ersetzt“, erklärte Jakob-Lichtenberg.

Stadtbaumeister Christian Engel habe in seiner Abteilung keine direkte Assistenz, eine Person, die alles zusammenführt, was den Haushalt angeht, den Quartalsbericht und was für eine begleitende Baukontrolle notwendig ist. Daher wird die geschaffene Stelle als Controlling betitelt. „Dies hat natürlich zu Verwirrung geführt, weil wir ja auch an anderer Stelle eine Controllingstelle direkt beim Oberbürgermeister geschaffen haben. Aber die Aufgabenbereiche sind klar getrennt“, machte der Bürgermeister klar.

Beim Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen ist die Controllingstelle schwerpunktmäßig für die Haushaltsabwicklung und -aufstellung zuständig. „Wir alle wissen, dass wir da schon ein Defizit haben. Denn wer über 30 Millionen Euro liquide Mittel hat, die hätten verbaut werden sollen, der erkennt, dass hier Handlungsbedarf ist“, unterstrich Jakob-Lichtenberg. Auch Quartalsberichte sind dann möglich, die seit vielen Jahren – trotz Nachfrage – nicht vorgelegt worden seien.

Gezeigt, wo nachzusteuern ist

Im Haushalt 2018 waren nur 500 000 Euro Neubaumittel abgeflossen, obwohl der Gemeinderat weit über 7 Millionen Euro genehmigt hatte. „Durch den Nicht-Mittelabfluss sind liquide Mittel entstanden. Es hat sich gezeigt, wo man nachsteuern muss“, sagte Stadtbaumeister Christian Engel.

Für Verwirrung sorgte zudem, dass die Stelle derzeit nach A 15 ausgewiesen ist. Aber auch dafür hatte Jakob-Lichtenberg eine Erklärung: Im aktuellen Haushaltsjahr werde dies so bleiben. Im Hauptausschuss wurde bereits im Februar beschlossen, dass die Stelle künftig auf A 13 bewertet wird, was dann im Haushaltsplan 2020/21 passiert.

