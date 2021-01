321 Tablet-PCs stehen an Hockenheimer Schulen zur Verfügung

Hockenheim.Der Einfluss von Viren auf Computer ist in den meisten Fällen verheerender Natur. Das Coronavirus weicht in dieser Hinsicht von der Regel ab: Es hat für einen gewaltigen Schub in der Digitalisierung der Hockenheimer Schulen gesorgt, in die siebenstellige Beträge fließen werden, wie in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend bekannt wurde. Besonders erfreulich aus städtischer Sicht: Über eine

...