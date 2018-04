Anzeige

Hockenheim.Unter dem Thema „Jesus ist unser Leuchtturm“ haben 41 Kinder gestern in der Kirche St. Georg ihre Erstkommunion gefeiert. Begonnen hat die Kommunionsfeier am Samstagabend mit dem Abendgebet in der Kirche. Die Erstkommunionkinder und ihre Katecheten zogen von der Pestalozzi-Schule zu Klängen der Stadtkapelle zur Kirche. Dort beschlossen sie den Tag gemeinsam um 17.30 Uhr mit der Dankandacht.

Das Sakraments der heiligen Kommunion empfingen erstmals Lucia Amend, Anabell Arellano, Leandro Baldus, Rosalie Bartolles, Larissa Bilic, Sebastian Bubb, Leonard Czempas, Amelia Czochara, Simon Dolovcak, Valentino Fracchiolla, Melina Gajdasic, Sebastian George, Philipp Henze, Lukas Herbst, Jonah Hofer, Anna Keller, Gregor Klausmann, Amy König, Hannah Lambert, Tim Lang, Lukas Lederle, Marisol Martinez Rosingana, Lukas Mitterwald, Maja Molnar, Tibor Molnar, Katrin Mues, Benjamin Mutterer, Petra Nagy-Pal, Aline Nelluvelil, Matteo Pfuhl, Viktoria Preisner, Mandy Reinhardt, Justus Rese, José Rubio Wirth, Paula Schäfer, Emma Seitz, Lea Shalhoub, Lea Springer, Grantas Tunaitis, Lillian Wackershauser, Mayleen Wagner. / zg