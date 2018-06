Anzeige

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim am Montagnachmittag Haftbefehl gegen einen 66-Jährigen erlassen. Der Mann ist dringend tatverdächtig, am Sonntag, kurz nach 23 Uhr, gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mittäter in ein Geschäftshaus in der Ottostraße eingebrochen zu sein. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Eine aufmerksame Zeugin, der das Verhalten der beiden Männer in einem Pkw merkwürdig vorkam, insbesondere nachdem sie eine offensichtlich deponierte Leiter aus einem Gebüsch nahmen, hatte die Polizei informiert.

Der 66-Jährige wurde noch hinter dem Anwesen angetroffen und festgenommen. Wie sich herausstellte, war ein Lichtschacht zum Keller des Hauses aufgebrochen worden.

Diebesgut fertig zum Abtransport

In den Keller war eine Holzleiter angelehnt und das vergitterte Kellerfenster war aufgebrochen. Im Kellerraum waren bereits mehrere Kartons mit Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt. Bei einer Durchsuchung der Kellerräume fand die Polizei keinen weiteren Täter, eine sofort ausgelöste Fahndung verlief ohne Erfolg. In dem von den Tatverdächtigen genutzten Pkw befand sich umfangreiches Aufbruchswerkzeug, das Auto wurde beschlagnahmt.