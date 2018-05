Anzeige

Die 18 m Klasse mit 25 Teilnehmern flog von Hockenheim über Speyer nach Bensheim, Dillingen, Landau-Ebenberg und zurück nach Hockenheim. Der Tagessieger Michael Streit flog die 311,9 Kilometer in einer Zeit von 3:11:55 Stunden. Zweiter wurde Holger Karow auf einer Ventus 3M. Den dritten Platz belegte Johannes Bick auf einer seiner ASG29e. Bei den Wertungsläufen fliegen die Piloten Durchschnittsgeschwindigkeiten von 82 bis 97 Kilometern in der Stunde.

Spektakuläre Landungen

Am zweiten Wertungstag, am Pfingstsonntag, mussten die Segelflugzeuge am Boden bleiben. Der Wettergott hatte eine Pause verordnet. Die Stimmung war trotzdem sehr gut, man nutzte die Zeit zu Ausflügen in die Rhein-Neckar Region.

Noch bis zum Samstag kann man täglich um die Mittagszeit den Start der 77 Segelflugzeuge, geschleppt von ihren kräftigen Schleppmaschinen, beobachten. Auch die Landungen am Spätnachmittag, die häufig im Landeanflug einen Nebel aus Ballastwasser hinter sich herziehen, ist ein besonders schöner Anblick. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 23.05.2018