Über die Gefahren eines Handelskrieges

Zum neunten Mal finden in diesem Jahr die Kurpfälzer Sozialtage in der Region Rhein-Neckar statt. Seit dem Jahr 2000 führen die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und das Referat Arbeitnehmerseelsorge in der Region Rhein-Neckar alle zwei Jahre ein Gesprächs- und Begegnungsforum für Vertreter aus Politik, Kirche, Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaft und Kunst durch.

Das Leitthema der Sozialtage lautet: „Arbeit. Macht. Sinn“. Am morgigen Dienstag, 19.30 Uhr, spricht in St. Christophorus, Obere Hauptstraße 4, Professor Dr. Matthias Zimmer, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU-Sozialausschüsse, zum Thema: „Sozialstaat und Arbeitsmarkt – internationale Herausforderungen in Zeiten von Trump und Macron“. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen.

Der Vortrag in Hockenheim ist eine gemeinsame Veranstaltung der Kolpingfamilie, der CDU Hockenheim sowie den Veranstaltern der 9. Kurpfälzer Sozialtage. Die Kolpingfamilie und die CDU Hockenheim sind in diesem Jahr erstmals Kooperationspartner.

Bedrohung durch US-Maßnahmen

Die Gefahr eines Handelskrieges, ausgelöst durch einseitige Maßnahmen der USA, die sich gegen Verbündete wie Europa, Kanada und Japan ebenso richten wie gegen China, scheint derzeit real. Eine Bedrohung, mit der sich Zimmer in seinem Vortrag befassen wird.

Seit 2011 ist Zimmer Vorsitzender der CDA Hessen und stellvertretender Bundesvorsitzender. Er ist Mitglied im Präsidium der CDU Hessen und seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. zg

Info: Weitere Informationen und die Liste der Veranstaltungen unter www.sozialtage2018.de

