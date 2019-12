Aaron Wagner soll für frischen Wind sorgen

Nach Arno Kammer, Claudia Loff, Michael Gelb und Frank Köcher-Hohn reiht sich jetzt Aaron Wagner (20, Bild) als jüngster Vorsitzender in die Geschichte der FDP Hockenheim ein. Dieser wurde in der Mitgliederversammlung zum Abschluss eines – für die FDP der Rennstadt – erfolgreichen Wahljahres bestimmt.

Claudia Loff als amtierende Vorsitzende machte in einer kurzen Ansprache deutlich, dass sie aus privaten Gründen nicht mehr für den Vorsitz kandidiert. „Es war ein aufregendes, aber auch anstrengendes Jahr für mich. Einen Wahlkampf zu führen und nebenbei noch arbeiten zu gehen und die Familie zu managen ist nicht einfach“, so Loff. Darum habe sie jetzt entschieden, den Posten abzugeben, um sich intensiver der Familie zu widmen.

Die Neuausrichtung der FDP Hockenheim und die Kommunalwahlen 2019 waren in den vergangenen zwei Jahren die Herausforderungen des Vorstands, hieß es in ihrem Bericht. Man wollte die Liberalen wieder öffentlichkeitswirksamer an die Bevölkerung in der Rennstadt heranbringen und die eigenen Standpunkte besser formulieren. „Dies ist uns gelungen. Mit der Neuausrichtung der Liberalen Runden und einer aktiven Pressearbeit waren Erfolge sichtbar, was auch das Wahlergebnis der Kommunalwahl zeigt“, so Loff. Besonders in Erinnerung bleibt die Vorstellung der OB-Kandidaten im Juni dieses Jahres; selten hatte eine liberale Runde so einen Zulauf.

Im Bericht des Schatzmeisters Marius Behrendt konnten auch keine negativen Ereignisse festgestellt werden. Allerdings ist durch den Wahlkampf einiges an Vermögen aufgebraucht worden, so dass der Ortsverband liquide Mittel benötigt, um in fünf Jahren zur Kommunalwahl wieder gerüstet zu sein.

Für die Neuwahlen wurde auf Empfehlung der Mitgliederversammlung Aaron Wagner als Vorsitzender vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Ihm steht mit Frank Köcher-Hohn ein erfahrener Stellvertreter zur Seite. zg/Bild:FDP

