Ab Montag wird Gas gegeben

Die Verlegung der Gas- und Wasserleitungen in der Oberen Hauptstraße zwischen Heidelberger- und Unterer Mühlstraße ist gut vorangekommen. Die Baufirmen und die Stadtwerke Hockenheim haben am Freitag mit den Druckprüfungen der Gasleitungen begonnen, teilt der Pressesprecher der Stadt, Christian Stalf, auf Anfrage mit.

Anfang kommender Woche sollen die Gasleitungen in diesem Bereich ins Netz eingebunden werden. Dann stehen bis Weihnachten Kanalarbeiten, insbesondere zwischen Unterer Mühlstraße und Rathausstraße, auf dem Arbeitsprogramm.

Zwischen den Jahren ruhen die Bauarbeiten im Wesentlichen und werden gleich im neuen Jahr in größerem Stile fortgesetzt. Darüber hinaus sind auch in der Bachstraße die Gas- und Wasserleitungen erfolgreich verlegt worden. In der nächsten Woche seien dort auch Druckprüfungen geplant. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 12.12.2020