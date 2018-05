Anzeige

„Mülldetektive“ unterwegs

Als „Mülldetektive“ betätigten sich die Abc-Flitzer am letzten Tag der Waldwoche. Sie entdeckten jede Menge Sachen, die achtlos weggeworfen wurden und sammelten sie auf. Dafür erhielten die Kinder eine Urkunde.

Nicht nur zur Waldwoche besuchen die Kinder den Wald. Einmal im Monat ist Waldtag in jeder Gruppe des Kindergartens St. Josef. So erleben die Kinder auch die Veränderungen in der Natur durch die vier Jahreszeiten hindurch. Der Wald ist zu jeder Zeit ein Erfahrungsraum für Kinder. zg

