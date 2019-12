Abende voller Überraschung

Hockenheim.Die Weihnachtszeit steht für viele im Zusammenhang mit Besinnlichkeit, Familie und gemütlichen Abenden im heimischen Wohnzimmer. Dass weihnachtliche Gemütlichkeit und Livemusik keinesfalls im Widerspruch zueinander stehen müssen, beweist die Band „Me and the Heat“, die zu zwei besonderen Abendveranstaltungen einlädt, wie es in der Ankündigung heißt.

Der Wasserturm wird am Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. Dezember, zum Schauplatz zweier exklusiver und streng limitierter Weihnachtskonzerte der Partyband „Me and the Heat“ um die Gastgeber Mike Frank und Christin Kieu. Die beiden Köpfe des Kollektivs haben sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur durch die Arbeit mit der Band einen Namen gemacht, sondern auch durch die Zusammenarbeit mit international bekannten Künstlern. So kollaborierte Mike Frank beispielsweise mit Musikern wie Julio Iglesias, Herbert Grönemeyer, Nick Carter und Dante Thomas, während Christin Kieu bereits mit Jethro Tull, Nick Carter und Jonny Logan zusammengearbeitet hat.

Livemusik vom Feinsten und gute Stimmung in einer entspannten und familiären Atmosphäre sind an den Weihnachtsfeiertagen garantiert. Es darf getanzt oder einfach nur ein abwechslungsreicher Konzertabend genossen werden, der so manche Überraschung mit sich bringt, verspricht Mike Frank.

Mit besonderen Gästen

Wechselnde Besetzungen mit zahlreichen Special Guests machen beide Konzerte zu einem Unikat. Mit dabei sind unter anderem Musiker wie der Keyboarder Harald Schneck (Marius Müller-Westernhagen, Six Was Nine, Harald Juhnke) und der Sänger und Trompeter Marvin Dallaway (Semino Rossi, Sasha, Adel Tawil), bekannt für seine warme Stimme und seine leidenschaftliche Interaktion mit dem Publikum, „Keule“, der nicht nur bei der diesjährigen „The Voice of Germany“-Staffel kräftig mit Rea Garvey gerockt hat, sowie viele weitere hochkarätige Musiker aus der Umgebung, heißt es in der Ankündigung weiter.

Für Essen und Getränke sorgt die Cateringfirma Deltas Finest. Neben Wein, Sekt und Bier stehen auch Logdrinks wie Gin Tonic, Whisky Cola, Hugo, Aperol Spritz sowie alkoholfreie Getränke auf der Karte. Der Ticketverkauf läuft bereits. Karten gibt es in der Buchhandlung Gansler. „Wer sich und anderen diese kleine Weihnachtsfreude gönnen möchte, sollte diese Gelegenheit nicht verpassen“, empfiehlt Mike Frank augenzwinkernd. zg

