Abendmahl und Gedenken

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 1. März, 10 Uhr, zum Gottesdienst in die Stadtkirche ein. Hierzu sind auch die Menschen eingeladen, die in den vergangenen Wochen Familienmitglieder bestatten mussten.

Mit dem Gottesdienst startet die Kirchengemeinde eine Abend-mahlserprobungsphase. In den Monaten März bis August sollen verschiedene Abendmahlsformen getestet werden.

Das Abendmahl in diesem Gottesdienst wird nur mit Einzelkelchen und Wein gefeiert. Geplant war eigentlich in getrennten Runden mit Gemeinschaftskelch und Einzelkelchen zu feiern. Vor dem Hintergrund der aktuellen Virusvorsorgeempfehlungen des Gesundheitsministeriums hat die Kirchengemeinde jedoch davon abgesehen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 29.02.2020