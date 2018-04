Anzeige

Das Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek zeigt am Samstag, 7. April, 10.30 Uhr, „Jim Knopf und Lukas machen einen Ausflug“ von Michael Ende. Der Eintritt ist frei. Die Geschichte richtet sich an Kinder ab drei Jahren und interessierte Erwachsene, teilt die Bibliothek mit.

Das Wetter in Lummerland ist prima. Deshalb unternehmen die Freunde Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer mit der Lokomotive Emma einen Ausflug. Dafür schmiert Frau Waas ihnen extra Brote und schon geht die Tour über die Insel Lummerland los. Unterwegs geht es durch Tunnel und über die Berge. All ihre Freunde treffen sie dabei – eine Reise mit tollen Abenteuern beginnt.

Aus organisatorischen Gründen bittet die Bücherei um pünktliches Erscheinen. Nach Beginn des Bilderbuchkinos ist kein Einlass mehr möglich. zg