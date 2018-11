Abenteuer im Wacholderwald

„Mama, was ist das für ein Gewürz in meinem Essen und wo wächst es?“ Der Sohn von Solveig Ariane Prusko ist sehr aufgeweckt und interessiert sich schon früh für Gewürze, andere Länder und Tiere. Mit seinen Fragen begeistert er auch seine Mutter, den Gewürzen auf die Spur zu gehen. Und so entsteht die Idee, Bücher mit spannenden Gewürzen zu schreiben.

Mittlerweile sind schon vier Bände unter der zweisprachigen Reihe Emmi Cox erschienenen. Diese haben die Mitarbeiter der Buchhandlung Gansler so begeistert, dass sie Solveig Ariane Prusko in der Woche der unabhängigen Buchhandlungen und Verlage (WUB)) in die Rathausstraße einluden.

Prusko las aus ihrem neuesten Buch „Emmi Cox und der Nebel im Wacholderwald“. Mit ihrer Begeisterung zog sie die Zuhörer, ob groß oder klein, in den Bann. Mit geschlossenen Augen lauschten die Zuhörer der Geschichte von der Gewürzdetektivin Emmi Cox. Wer ganz genau hinhörte, konnte sogar das Rauschen der Blätter im Wald hören. Als Emmi auf einer Wacholderdrossel zu ihrem nächsten Ziel flog, halfen die Kinder kräftig „flügelschlagend“ mit. Am Ende der Lesung durften alle, die mutig waren, eine Wacholderbeere probieren. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 23.11.2018