Abgabe auch donnerstags

Die Stadtverwaltung ermöglicht in Kooperation mit der Kompostanlage der Firma Wagner in Hockenheim seit einigen Wochen die kostenfreie Abnahme des Grünguts für ihre Bürger. Die Anlieferung ist bis einschließlich Dienstag, 28. April, jeden Montag und Dienstag, jeweils von 13 bis 16.30 Uhr, möglich. Aufgrund der großen Nachfrage wird das Angebot bis Ende des Monats um einen zusätzlichen Tag erweitert. Nun können auch am Donnerstagnachmittag haushaltsübliche Mengen bis rund 500 Liter Volumen bei der Wagner GmbH angeliefert werden.

Die Stadtverwaltung kommt für die anfallenden Kosten auf. Das Angebot gilt nur für in Hockenheim gemeldete Bürger. Dies ist bei der Kompostanlage Wagner vor dem Abladen des Grünschnitts mit dem Personalausweis nachzuweisen. Es ist unbedingt zu beachten, dass sich immer nur drei Privatanlieferer gleichzeitig in der Annahmezone mit einem Abstand von mindestens zwei Metern zueinander aufhalten dürfen. Deshalb gilt an den genannten drei Tagen im Mörscher Weg ab der Kreuzung Neckarauer Straße bis zur Firma Wagner ein absolutes Park- und Halteverbot.

Weitere Möglichkeiten

Neben diesem Angebot kann der Grünschnitt auch an anderen Standorten in der Umgebung von Hockenheim entsorgt werden. Die Rimu Kompostanlage in Oberhausen-Rheinhausen (Wasenallee, 68794 Oberhausen-Rheinhausen) nimmt das Biomaterial kostenpflichtig entgegen. Seit Montag, 20. April, holt auch die AVR Kommunal nach vorheriger Anmeldung Grünschnitt holzig am Grundstück kostenpflichtig ab. Nach der Anmeldung erhalten Interessenten innerhalb von 14 Tagen ihren persönlichen Grünschnittabfuhrtermin.

Tonnengängiger Grünschnitt wie Laub, Rasenschnitt, kleine Äste oder Schnittblumen kann über die braune BioenergieTonne entsorgt werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 27.04.2020