Absolventen haben „Demokratie gelebt“

Mit dem Erfolgshit von Freddy Mercury und Queen „Don’t stop me now“ eröffnete der große Chor des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums nach dem Einzug der Abiturienten das Programm zur Abiturfeier 2019. Die Liedauswahl war wohlüberlegt, war es an diesem Freitagnachmittag doch mehr als eine schöne Melodie, es war der Ausdruck von dem, was die erfolgreichen Abiturienten wohlfühlten. Sie haben etwas

...