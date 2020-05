Abstand halten im Gottesdienst

Für die beiden Pfarrer Michael Dahlinger und Johannes Heck gibt es zwei Nachrichten: Die gute ist, dass es ab 10. Mai wieder möglich ist, in den Kirchen öffentliche Gottesdienste zu feiern. Ob das auch für Kinder- und Kleinkindergottesdienst gilt, ist noch nicht ersichtlich. Die weniger gute Nachricht: Das Gemeindeleben – eine Kirchengemeinde besteht ja nicht nur aus Gottesdiensten – muss noch weiter ruhen, teilen die Geistlichen in einer Presseveröffentlichung mit.

Für die öffentliche Feier der Gottesdienste müsse zuerst ein Schutzkonzept erstellt werden. Die wichtigsten rechtlichen Vorgaben dazu seien: Es muss ein Abstand von zwei Metern zwischen den Gottesdienstteilnehmenden eingehalten werden. Die Emporen sind gesperrt. Es besteht Maskenpflicht. Es darf nicht gesungen werden und die Gottesdienstdauer bewegt sich im zeitlichen Rahmen von etwa 30 Minuten.

Abstand halten kein Problem

Der Kirchengemeinderat werde nun diese Rechtsvorgaben zunächst auf die Sonntagsgottesdienste um 10 Uhr in der Kirche anwenden. Der große Vorteil dabei sei: Die Stadtkirche ist groß und bestuhlt. So könnten die geforderten Abstände durch eine Bestuhlung klar abgebildet werden. Für Personengruppen aus einem gemeinsamen Haushalt seien kleine Sitzinseln mit vier Stühlen geplant. Weitere Hygienemaßnahmen, insbesondere Handdesinfektion, müssten eingerichtet werden.

Schutzkonzept transparent machen

Das Schutzkonzept, so Pfarrer Michael Dahlinger, soll für alle Gottesdienstbesucher einleuchtend sein und einen effektiven Ansteckungsschutz bieten. Wie mit möglichen Zulassbeschränkungen umgegangen wird, sei noch sorgfältig zu überlegen. Sobald dieses Schutzkonzept vom Kirchengemeinderat beschlossen ist, werde es auf der Webseite der Kirchengemeinde und in den Schaukästen vor Lutherhaus und Kirche veröffentlicht.

Mit dem ersten öffentlichen Gottesdienst sei dann zum 17. Mai zu rechnen. Sobald erste Erfahrungen mit diesem Schutzkonzept gemacht sind, solle es dann auf Taufen und Trauungen angepasst werden.

„Ich sehne mich so sehr danach, mich einfach mal wieder mit anderen erwachsenen Menschen außerhalb meiner Familie unterhalten zu können“ – wer in diese oder ähnliche Klagen einstimmen kann, für den gebe es ab sofort zwei Angebote: „Bar-Talk“ und „Kirchencafé digital“. Zum „Bar-Talk“ laden im Wechsel die beiden Pfarrer Michael Dahlinger und Johannes Heck jeden Donnerstagabend ab 20 Uhr ein. In der Kirchenbar werden dazu jede Menge Getränke von Tee über Multivitaminsaft bis zu schottischem Lebenswasser bereitstehen, so dass die beiden Pfarrer mit den Onlinebarbesuchern anstoßen können und ins Gespräch kommen.

Online zusammenkommen

Sonntags nach dem Gottesdienst noch ein bisschen zusammenstehen, erzählen, wie es wem geht – das ging vor Corona und viele Gemeindeglieder vermissten es. Das „Kirchenkaffee digital“ wird sonntags ab 11 Uhr geöffnet sein. Online dazukommen darf jeder, egal, ob alleine oder als Familie, ob nach dem Fernseh-, Youtube-Gottesdienst oder einfach nach dem gemütlichen Ausschlafen beim zweiten Kaffee auf der Couch oder Terrasse.

Gemeindediakon Reinhold hat schon Ideen, wie er trotz der weiter bestehenden Kontakteinschränkungen mit Jugendlichen der Gemeinde in Kontakt bleiben kann. md

Info: Alle Infos, wie an den digitalen Treffen teilgenommen werden kann, hat die Kirchengemeinde unter ekiho.de/verbunden bereitgestellt.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 07.05.2020